Türkiye Pedallıyor etkinliği 29 Ekim-1 Kasım'da 81 ilde düzenlenecek

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Türkiye Bisiklet Federasyonunun "Türkiye Pedallıyor" etkinliği, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve COP31 kapsamında 81 ilde düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre Antalya'nın ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde gerçekleştirilecek etkinlikte, bisikletseverler Cumhuriyet, doğa ve sağlıklı bir gelecek için pedal çevirecek.

Lisanslı sporcuların yanı sıra bisiklet kulüpleri, öğrenciler, aileler ve bisiklet tutkunlarının katılımına açık etkinlikler, 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde farklı şehirlerde gerçekleştirilecek. İllere göre etkinliklerin tarih, saat ve başlangıç noktalarına ilişkin bilgiler, yarın federasyonun internet sitesinin duyurular bölümünde yayımlanacak.

İstanbul'daki etkinlik ise 31 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Beşiktaş Meydanı'ndan başlayacak. Katılımcılar, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda bisiklet sürecek.

Cumhuriyet coşkusu, iklim farkındalığıyla buluşuyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak "Türkiye Pedallıyor" etkinliğiyle COP31 öncesi iklim değişikliğiyle mücadelede günlük yaşam tercihlerinin ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekilecek.

Etkinlikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve iklim farkındalığının kalıcı alışkanlıklara dönüşmesi için toplumsal katılımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kullanımı sırasında egzoz emisyonu üretmeyen bisiklet, motorlu araç yolculuklarının yerini aldığında ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlıyor.

Bisiklet kullanımı, fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmenin yanı sıra daha yaşanabilir kentleri, çevreye duyarlı ulaşımı ve sürdürülebilir turizmi destekliyor.

Emin Müftüoğlu: "Hedefimiz, 29 Ekim'de oluşacak heyecanı yılın her gününe taşımak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, etkinliğin amacına ilişkin, "Cumhuriyetimizin 103. yılında, 81 ilimizde Cumhuriyet coşkusunu yaşarken geleceğimize karşı ortak sorumluluğumuza da dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması, iklim farkındalığını toplumun her kesimine ulaştırmak için önemli bir fırsat. COP31'in diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı doğrultusunda, bisikletin birleştirici gücüyle bu farkındalığı günlük yaşamda karşılığı olan bir harekete dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanımının avantajlarına dikkati çeken Müftüoğlu, "Uygun mesafelerde ve güvenli koşullarda otomobil yerine bisikleti tercih etmek, ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmaya katkı sağlayabilir. Bu tercihin yaygınlaşması için güvenli bisiklet yolları, bisikletli ulaşımı destekleyen uygulamalar ve erken yaşta kazanılan alışkanlıklar büyük önem taşıyor. Hedefimiz, 29 Ekim'de oluşacak heyecanı yılın her gününe taşımak; daha fazla insanın bisiklete bindiği ve çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarını benimsediği bir Türkiye için hep birlikte pedal çevirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA