Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Pedallıyor etkinliği 29 Ekim-1 Kasım'da 81 ilde düzenlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Türkiye Pedallıyor etkinliği, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve COP31 kapsamında 29 Ekim-1 Kasım'da 81 ilde düzenlenecek. Etkinlikte sporcular, kulüpler, öğrenciler, aileler ve tutkunlar Cumhuriyet, doğa ve sağlıklı gelecek için pedal çevirecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun "Türkiye Pedallıyor" etkinliği, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve COP31 kapsamında 81 ilde düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre Antalya'nın ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde gerçekleştirilecek etkinlikte, bisikletseverler Cumhuriyet, doğa ve sağlıklı bir gelecek için pedal çevirecek.

Lisanslı sporcuların yanı sıra bisiklet kulüpleri, öğrenciler, aileler ve bisiklet tutkunlarının katılımına açık etkinlikler, 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde farklı şehirlerde gerçekleştirilecek. İllere göre etkinliklerin tarih, saat ve başlangıç noktalarına ilişkin bilgiler, yarın federasyonun internet sitesinin duyurular bölümünde yayımlanacak.

İstanbul'daki etkinlik ise 31 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Beşiktaş Meydanı'ndan başlayacak. Katılımcılar, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda bisiklet sürecek.

Cumhuriyet coşkusu, iklim farkındalığıyla buluşuyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak "Türkiye Pedallıyor" etkinliğiyle COP31 öncesi iklim değişikliğiyle mücadelede günlük yaşam tercihlerinin ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekilecek.

Etkinlikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve iklim farkındalığının kalıcı alışkanlıklara dönüşmesi için toplumsal katılımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kullanımı sırasında egzoz emisyonu üretmeyen bisiklet, motorlu araç yolculuklarının yerini aldığında ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlıyor.

Bisiklet kullanımı, fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmenin yanı sıra daha yaşanabilir kentleri, çevreye duyarlı ulaşımı ve sürdürülebilir turizmi destekliyor.

Emin Müftüoğlu: "Hedefimiz, 29 Ekim'de oluşacak heyecanı yılın her gününe taşımak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, etkinliğin amacına ilişkin, "Cumhuriyetimizin 103. yılında, 81 ilimizde Cumhuriyet coşkusunu yaşarken geleceğimize karşı ortak sorumluluğumuza da dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması, iklim farkındalığını toplumun her kesimine ulaştırmak için önemli bir fırsat. COP31'in diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı doğrultusunda, bisikletin birleştirici gücüyle bu farkındalığı günlük yaşamda karşılığı olan bir harekete dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanımının avantajlarına dikkati çeken Müftüoğlu, "Uygun mesafelerde ve güvenli koşullarda otomobil yerine bisikleti tercih etmek, ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmaya katkı sağlayabilir. Bu tercihin yaygınlaşması için güvenli bisiklet yolları, bisikletli ulaşımı destekleyen uygulamalar ve erken yaşta kazanılan alışkanlıklar büyük önem taşıyor. Hedefimiz, 29 Ekim'de oluşacak heyecanı yılın her gününe taşımak; daha fazla insanın bisiklete bindiği ve çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarını benimsediği bir Türkiye için hep birlikte pedal çevirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 91 sitede yayınlandı.
Gaziantep'te çocukların kavgası ölümle bitti! Kadınların saç saça, erkeklerin yumruk yumruğa girdiği anlar kamerada

Çocukların kavgası ölümle bitti! O anlar saniye saniye kamerada
Samsun'da balayına çıkacağı gün araçta bıçak yarasıyla bulundu! 3 günlük evli diyetisyen ameliyata alındı

3 gün önce evlendi! Balayı sabahı araçta bıçak yarasıyla bulundu
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Yeni Partili belediyeye operasyon! Başkan ile eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

4 can alan felaketi bu sözlerle anlattı: Hayatımda böylesini görmedim
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması

Seçime günler kala büyük deprem! Bu iddia doğruysa başı fena yanacak
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ballon d'Or 2026 sahibini buldu! Harry Kane, ödülü 25 yıl sonra İngiltere'ye taşıdı

25 yıllık hasret bitti! Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı eylülde yüzde 8,4'e yükseldi, istihdam azaldı

TÜİK açıkladı! İşte işsizlik rakamları
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti