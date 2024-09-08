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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 28 madalya ile damga vurdu

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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere kazandığı 28 madalyayla rekor kırdı.

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere kazandığı 28 madalyayla rekor kırdı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 10 farklı branşta toplam 28 madalya kazanarak tarihi başarıya imza attı. Ay-yıldızlı sporcular oyunlarda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyanın sahibi oldu ve toplamda en çok madalya kazandığı Paralimpik Oyunları'nı geride bıraktı. Türkiye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya kazanmıştı.

Golbol Kadın Milli Takımı, finalde karşılaştığı İsrail'i 8-3 mağlup ederek üst üste 3. kez oyunları şampiyonlukla tamamladı. Milliler, altın madalyalarını Gazze şehitlerine adadı.

Yüzmede Umut Ünlü damgası

Para yüzmeci Umut Ünlü 50 metre serbest S3 ve 200 metre serbest S3 kategorilerinde zafere ulaştı. Milli para sporcu 2 altın madalya kazanarak oyunlara damgasını vurdu. Umut Ünlü ayrıca Türk yüzme tarihinde ilk altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar makaralı yayda para okçu Öznur Cüre Girdi, erkekler K44 63 kiloda para tekvandocu Mahmut Bozteke ve erkekler 90+ kilo J2'de de para judocu İbrahim Bölükbaşı altın madalya kazanan diğer sporcular oldu. Böylelikle ay-yıldızlılar oyunlarda toplam 6 altın madalya kazandı.

10 gümüş madalya kazanıldı

Para tekvandoda erkekler K44 58 kiloda Alican Özcan, erkekler K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal oyunları ikincilikle tamamladı. Para halterde erkekler 49 kiloda Abdullah Kayapınar, kadınlar 55 kiloda Besra Duman mücadelelerini ikincilikle sonlandırdı. Para atletizmde kadınlar 400 metre T20'de Aysel Önder ve erkekler cirit atma F57'de Muhammet Khalvandi ikinci oldu. Diğer ikincilikler ise para masa tenisinde kadınlar S7'de Kübra Korkut'tan ve para okçulukta klasik yay karışık takımından geldi.

Milliler 12 bronz madalya kazandı

Milli sporcuların elde ettiği 12 bronz madalyanın ise 3'ü para masa tenisi, 3'ü para judo, 2'si para halter, 1'er de para atletizm, para yüzme, para tekvando ve tekerlekli sandalye eskrim branşlarından geldi. Para masa tenisinde erkekler sınıf 5'te Ali Öztürk, erkekler sınıf 4 çiftlerde Abdullah Öztürk - Nesim Turan ve kadınlar sınıf 11'de Ebru Acer üçüncü oldu. Para judocular Ecem Taşkın Çavdar kadınlar 48 kilo J1, Cahide Eke kadınlar 48 kilo J2 ve Nazan Akın Güneş kadınlar +70 kilo J1'de bronz madalya kazandı. Para halterciler Nazmiye Muratlı kadınlar 45 kiloda, Sibel Çam ise kadınlar 73 kiloda üçüncülüğü elde etti. Para atletizmde Fatma Damla Altın kadınlar uzun atlama T20'de, para yüzmede Sevilay Öztürk kadınlar 50 metre kelebek S5'te, para tekvandoda Meryem Betül Çavdar kadınlar K44 52 kiloda, tekerlekli sandalye eskrimde ise erkekler epe A kategorisinde Hakan Akkaya bronz madalyanın sahibi oldu.

Açılış töreni 28 Ağustos'ta yapılan Paris 2024 Paralimpik Oyunları bugün kapanış töreniyle sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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