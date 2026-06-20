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Paraguay'a 1-0 Yenilen Türkiye, Dünya Kupası'na Veda Etti

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Türkiye bu sonuçla Dünya Kupası'na veda etti.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda D Grubu'ndak ikinci maçında San Francisco Bay Area Stadı'nda Paraguay ile karşılaştı. Karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetti.

Paraguay, karşılaşmanın 2. dakikasında Galarza Fonda ile 1-0 öne geçti. Paraguay'dan Miguel Almiron 45+3"üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Türkiey'nin ikinci yarıdaki çabaları gol getirmeyince sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Türkiye, bu sonuçla ABD ile oynayacağı son maç öncesinde puan alamadı ve Dünya Kupası'na veda etti.

Kaynak: ANKA
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