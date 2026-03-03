Milli para halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda sahneye çıkacak

Milli para halterciler, Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Para Halter Şampiyonası, başkent Tiflis'te 6-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Güçlü bir kadroyla şampiyonaya katılacak milli takım, çok sayıda madalya hedefiyle Avrupa sahnesine çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2026 yılının ilk uluslararası müsabakasına giden tüm sporculara ve antrenörlere başarı dileyerek, "Sporcularımız, organizasyon için güzel bir kamp dönemi geçirdi. Şampiyonlarımızın bizleri Tiflis'te yine en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Kadınlar:

Esra Nisa Özkılsız, Ayşe Şirip ve Reyhan Polat (41 kilo), Nazmiye Mutlu (45 kilo), Özlem Becerikli Kurt (50 kilo), Besra Duman (61 kilo), Sibel Çam (67 kilo)

Erkekler:

Abdullah Kayapınar, Haydar Ayar (49 kilo), Serkan Çakmaz, Muhammet Kaan Aktürk (54 kilo), Çağdaş Kaya (65 kilo), Uğur Yumuk (72 kilo), Kaner Altıntaş (97 kilo), Faruk Öztürk (107 kilo)