Haberler

Milli para halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda sahneye çıkacak

Milli para halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda sahneye çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli para halterciler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 6-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na güçlü bir kadroyla katılacak ve çok sayıda madalya hedefle mücadele edecek.

Milli para halterciler, Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Para Halter Şampiyonası, başkent Tiflis'te 6-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Güçlü bir kadroyla şampiyonaya katılacak milli takım, çok sayıda madalya hedefiyle Avrupa sahnesine çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2026 yılının ilk uluslararası müsabakasına giden tüm sporculara ve antrenörlere başarı dileyerek, "Sporcularımız, organizasyon için güzel bir kamp dönemi geçirdi. Şampiyonlarımızın bizleri Tiflis'te yine en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Kadınlar:

Esra Nisa Özkılsız, Ayşe Şirip ve Reyhan Polat (41 kilo), Nazmiye Mutlu (45 kilo), Özlem Becerikli Kurt (50 kilo), Besra Duman (61 kilo), Sibel Çam (67 kilo)

Erkekler:

Abdullah Kayapınar, Haydar Ayar (49 kilo), Serkan Çakmaz, Muhammet Kaan Aktürk (54 kilo), Çağdaş Kaya (65 kilo), Uğur Yumuk (72 kilo), Kaner Altıntaş (97 kilo), Faruk Öztürk (107 kilo)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali

13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır

Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki! Kürsüden ağzına geleni söyledi
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi