Para Atletizm Milli Takımından tarihi başarı

Türkiye Para Atletizm Milli Takımı, 17. Dubai World Para Athletics Grand Prix'de 3 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcularımız, İstiklal Marşımızı üç kez dinletti.

Türkiye Para Atletizm Milli Takımı, 10-13 Şubat 2026 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 17. Dubai World Para Athletics Grand Prix organizasyonunda tarihi bir başarıya imza attı.

Toplamda 3 sporcu ile katıldığımız bu prestijli organizasyonda millilerimiz; 3 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanarak Dubai'de İstiklal Marşımızı üç kez dinlettiler.

Pistte ve Sahada Engel Tanımadık

Hamide Doğangün (T53): 400 metre yarışında Altın Madalyanın sahibi olurken, 100 metrede de Gümüş Madalya kazandı.

Hamid Haydari (F57): Hem Cirit Atma hem de Gülle Atma branşlarında rakiplerini geride bırakarak çifte Altın Madalya ile organizasyona damga vurdu.

Zübeyde Süpürgeci (T54): 100 metrede sergilediği hırslı mücadeleyle Bronz

Madalyayı ülkemize kazandırdı.

Federasyon Başkanı Karadağ, "Dubai'de gücümüzü gösterdik"

Başkan Ahmet Karadağ şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonası sonrası ilk önemli sınavımızda gücümüzü gösterdik. Sezonun başlangıcı olması nedeniyle performansların henüz gelişim aşamasında olmasına rağmen elde ettiğimiz 5 madalya, doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Mevcut performans düzeyimizi sezon başı için normal ve ümit verici görüyoruz. İnanıyorum ki olimpiyat kotası sürecinde, önümüzdeki müsabakalarda çok daha yüksek derecelerle halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz. Potansiyelimize güvenimiz tamdır" diyerek sporcuları tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
