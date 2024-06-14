Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı Altın Madalya Kazandı
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'tan oluşan takım, İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Ay-yıldızlı sporcular, 49,93 saniyelik dereceleriyle Rus takımının 2017'de ele geçirdiği dünya rekorunu da kırdı.
Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'tan oluşan takım, İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
Ay-yıldızlı sporcular, 49,93 saniyelik dereceleriyle Rus takımının (50.99 saniye) 2017'de ele geçirdiği dünya rekorunu da kırdı.