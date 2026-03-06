Haberler

Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası

Güncelleme:
2026 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, özel sporcularıyla 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Fatma Damla Altın, T20 kadınlar pentatlon kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

2026 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden özel sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü sona erdi.

T20 kadınlar pentatlon kategorisinde yarışan milli sporculardan Fatma Damla Altın dünya şampiyonu oldu, Esra Bayrak ise gümüş madalya aldı.

Mehmet Emin Eğilmez, T20 erkekler 3000 metre, Reyhan Taşdelen de T20 kadınlar 60 metre engelli kategorisinde bronz madalya elde etti.

Türkiye, böylece ilk günü 4 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
