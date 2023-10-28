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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 100. Yıl Rallisi başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan '100. Yıl Rallisi' start aldı. Yarışa katılan 63 araç ve 126 sporcu, 9 etaptan oluşan rallide mücadele edecek.