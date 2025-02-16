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Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Tamamlandı
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Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, 72 ilden 1200 sporcunun katılımıyla başarıyla sona erdi. Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğinde Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 72 ilden 1200 sporcu katıldı.

Dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular, şampiyonanın son gününde madalyalarını aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine, çok sayıda sporcu, antrenör ve hakemi Ordu'da ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Yüksel, organizasyonun aksaksız bir şekilde tamamlanması için emek verenlere teşekkür etti.

Ordu Kick Boks İl Temsilcisi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Koordinatörü Savaş Özcan ise sportmenlik ve centilmenlik çerçevesinde müsabakaların tamamlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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