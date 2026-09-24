Türkiye Okçuluk Federasyonunun 8. Mali Genel Kurulu Ankara'da tamamlandı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 8. Mali Genel Kurulu Ankara'da tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye Okçuluk Federasyonu 8. Mali Genel Kurulu'nda mali ve idari konular değerlendirildi. Gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi ve genel kurul, ikinci gün yapılan toplantıyla tamamlandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 8. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, federasyonun mali ve idari konuları değerlendirilirken gündem maddeleri delegelerin oylarına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.
İkinci gün gerçekleştirilen toplantıyla 8. mali genel kurul tamamlandı.
Kaynak: AA