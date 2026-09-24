Türkiye Okçuluk Federasyonunun 8. Mali Genel Kurulu Ankara'da tamamlandı

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Türkiye Okçuluk Federasyonunun 8. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, federasyonun mali ve idari konuları değerlendirilirken gündem maddeleri delegelerin oylarına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.

İkinci gün gerçekleştirilen toplantıyla 8. mali genel kurul tamamlandı.

Kaynak: AA