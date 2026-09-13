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Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Ankara ayağında birinciler belli oldu

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2026 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Ankara'da düzenlenen 5. ayağını, otomobil sınıfında Ali Seyda Kıvrak, SSV sınıfında ise Ergün Çirkin kazandı.

2026 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Ankara'da düzenlenen 5. ayağını, otomobil sınıfında Ali Seyda Kıvrak, SSV sınıfında ise Ergün Çirkin kazandı.

Mühye köyündeki organizasyonda 31 araç ve 62 sporcu mücadele etti. İki gün süren etkinlik sonunda, otomobil kategorisini Ali Seyda Kıvrak, SSV kategorisini de Ergün Çirkin zirvede tamamladı.

Kategorilere göre ilk 3'e giren sürücüler şöyle:

Otomobil

1. Ali Seyda Kıvrak

2. İsmail Ayhan

3. Şehmuz Oğuz

SSV

1. Ergün Çirkin

2. Adem Kalyon

3. Erkan Sülün

Kaynak: AA
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