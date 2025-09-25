Türkiye Off-Road Şampiyonası Vezirköprü'de Başlıyor

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı başlıyor. 3 gün boyunca sürecek şampiyonada 6'sı kadın olmak üzere toplamda 46 sporcu yarışacak.

Vezirköprü ilçesinde 26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek off-road şampiyonasının lansmanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan şampiyona, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) koordinesinde gerçekleştirilecek. Lansmana Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ve davetliler katıldı.

'İZLEYİCİLER UNUTULMAZ ANLAR YAŞAYACAK'

Şampiyona lansmanında konuşan Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, "Hepimizin bildiği üzere, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir dünya şehri olan ve sağlık, kültür, tarih, gastronomi, deniz, doğa, spor ve kongre turizmi gibi birçok farklı alanda eşsiz bir konumda bulunan Samsun'umuz, sadece ülkemize değil, dünya turizmine de büyük katkılar sunmakta; devlet ve özel sektör yatırımlarıyla güçlü bir turizm markası olma hedefi yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Yeşille mavinin muhteşem bir uyumla buluştuğu harika doğası, tarihi, kültürü ve coğrafi konumunun sunduğu avantajlarla her bakımdan özel bir statüde bulunan Samsun'umuzda; gastronomiden turizm tesislerine, ulaşımdan konaklama ve personel kalitesine kadar turizm konusunda bugüne kadar atılan ve bundan sonra atılacak her adımla, turist sayımızı ve turizm gelirlerimizi her geçen yıl daha üst seviyelere çıkarma hedefiyle tüm paydaşlarımızla birlikte kararlı çalışmalar yürütülmektedir. 26-28 Eylül tarihleri arasında, 6'sı kadın olmak üzere toplam 46 sporcunun katılımıyla 3 gün boyunca adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatacak olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 4'üncü Ayak Vezirköprü Yarışı'nı da bu anlamda oldukça önemli bir organizasyon olarak değerlendiriyor; şehrimizin tanıtımına ve spor turizmine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Sporcularımız, bu yıl da Vezirköprü'nün zorlu parkurlarında yeteneklerini sergileyerek yarışlar boyunca ortaya koyacakları kıyasıya rekabetle bir taraftan izleyicilerimize unutulmaz anlar yaşatırken, diğer taraftan Vezirköprü'nün muhteşem doğasının eşsiz güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlayacaklardır inşallah" dedi.

'VEZİRKÖPRÜ ETABI, TÜM YARIŞMACILAR TARAFINDAN KABUL GÖRMÜŞ İKONİK BİR ETAPTIR'

Bu şampiyonayı Samsun'da yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, "Vezirköprü etabı çok ikonik bir etaptır ve tüm yarışmacılar tarafından kabul görmüş bir etaptır. Zaten bu nedenle 15 senedir düzenlenmektedir. Ülkemizin 30 farklı ilinden ulusal sporcular katılım sağlıyor. Bu yarışta ise 46 sporcu yer aldı ve bunlardan 6'sı kadın sporcu. Kadın sporcu sayısı açısından da en çok katılımın sağlandığı yarış ayaklarından biri olma özelliği taşıyor. Federasyon olarak Samsun ilimizin organizasyona sahip çıkmasından dolayı başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Vezirköprü Kaymakamımıza, Vezirköprü Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, İlçe Müdürümüze ve tüm kamu kurumlarındaki müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

3 gün sürecek Off-Road maratonu Vezirköprü'de yapılacak. Yarışların programına göre start seremonisi 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 17.30'da Çamlık Parkı'nda başlayacak. Orman etabı 27 Eylül Cumartesi günü saat 10.20'de Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek. Maratonun son günü olan 28 Eylül Pazar günü ise saat 10.40'ta İncesu Mevkii'nde seyirci özel etabı yapılacak.