A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. İşte maçların tarihleri...
- Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek.
- Türkiye'nin grup maçları 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de İtalya, 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynanacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.
İLK MAÇTA FRANSA'YI AĞIRLAYACAĞIZ
FIFA'nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise Kasım ayında yapılacak.
Ay-yıldızlıların, 1'inci Grup'taki maç tarihleri ve saatleri şöyle:
25 Eylül Cuma
- 21.45 Türkiye - Fransa
28 Eylül Pazartesi
- 21.45 Türkiye - İtalya
2 Ekim Cuma
- 21.45 Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi
- 21.45 İtalya - Türkiye
12 Kasım Perşembe
- 20.00 Türkiye - Belçika
15 Kasım Pazar
- 22.45 Fransa - Türkiye