Bayramcı Köyü'nde 20. Geleneksel Voleybol Turnuvası Fahri Ayyıldız Anısına Düzenleniyor

Düzce Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen Bayramcı Köyü Geleneksel Voleybol Turnuvası, bu yıl köye uzun yıllar emek veren Fahri Ayyıldız'ın anısına gerçekleştiriliyor. 20. kez düzenlenen organizasyon, sporun yanı sıra farklı köylerden ve şehirlerden gelen vatandaşları bir araya getirerek sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.

Düzce Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen Bayramcı Köyü Geleneksel Voleybol Turnuvası, bu yıl köye uzun yıllar emek veren Fahri Ayyıldız'ın anısına gerçekleştiriliyor. 20. yılına ulaşan organizasyon, her akşam yüzlerce vatandaşı aynı sahada buluştururken, sporun yanı sıra birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştiriyor. Turnuvaya katılan vatandaşlar, organizasyonun yıllardır devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek etkinliğin gelecek yıllarda da sürmesini istediklerini ifade etti.

Sinan Aksoy: "Gençlerin kaynaşması adına çok güzel bir etkinlik"

İlk kez turnuvaya katıldığını belirten Sinan Aksoy, organizasyonu takdir ettiğini belirterek, "Ben şimdiye kadar ilk defa katılıyorum. Normalde Sakarya'da ikamet ediyorum. Aslen Mergiç köyündeyim ama iş sebebiyle orada kaldık. Buradaki turnuva gerçekten takdir edilecek bir şey. Her sene yapılması çok güzel. Gençlerin spor yapması ve kaynaşması adına çok güzel bir etkinlik olarak görüyorum. Şıralık annemin köyü bu açıdan da Şıralık takımını desteklemeye geldik" ifadelerini kullandı.

Yasemin Yaldız ise ilk kez katıldığı organizasyondan etkilendiğini ifade ederek, "Ben bu sene ilk defa geliyorum. Ortam gayet güzel. Eğlenceli bir alan. Aslında aktivite olarak da güzel. Keşke hep devam etse de insanlar bir araya gelebilse. Ben bunu isterim yani" dedi.

Basri Yiğit: "Turnuva bitene kadar buradayız"

Her yıl turnuvayı takip ettiklerini söyleyen Basri Yiğit, "Bu etkinlik her sene sürüyor. Biz dağ köyünden geliyoruz. 9 kilometre uzaklıkta bir köy. Bu turnuva için her yıl her akşam geliriz. Çok güzel maçlar oluyor. Burada eşimiz dostumuz ile vakit geçiriyoruz. Onlarla sohbet etme imkanımız da oluyor. Güzel maçlar oluyor, heyecanlı oluyor. Sonraki günlerde yine geleceğiz. Bitesiye kadar biz buradayız" diye konuştu.

Organizasyonun toplumun her kesimini buluşturduğunu ifade eden Zehra Çiftçi, "Çok güzel bir organizasyon. Normal hayattaki koşuşturmalara göre böyle bir şeyin olması beni çok mutlu etti. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan keyif aldım. Burada sadece bir kesim insan bulunmuyor. Yaşlılar, gençler, çocuklar ve kadınlar herkes burada bir aradalar. Bu yönden de çok güzel bir organizasyon olmuş. Çok görmediğimiz ortam olduğu için buradaki insanlar adına çok sevindim" dedi.

Elvan Erdoğan: "Çocukluğumuz bu turnuvalarla geçti"

Elvan Erdoğan ise çocukluk yıllarından bu yana bu kültürün içinde olduğunu belirterek, "Çocukluğumuz bu tür organizasyonlar ile geçti. Bataklı Çiftlik köyünde ikamet ediyorum. Önce bizim köyde bu turnuvalar yapılıyordu. Şimdi Bayramcı köyü bu konuda devam ediyor. Burada olmak güzel, bu havayı koklamak güzel. Hep bunların içerisindeydik. Umarım bu tarz etkinlikler devam eder. Ben de bir oyuncuyum, bizim de yarın akşam maçımız var. İyi olan kazansın" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın geçmişine değinen Fatih Ayyıldız, "Bu organizasyon 20 yıldır devam ediyor. Pandemi zamanında 2 yıl ara verildi. Ondan sonra boşluğumuz olmadı. Her sene etkinlik düzenlendi. Biz de ailelerimiz ile gelip burada organizasyonu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Baturalp Akbulut: "Hem spor hem de sosyalleşme imkanı sunuyor"

İlk kez turnuvada forma giyeceğini söyleyen Baturalp Akbulut, "Bu organizasyon benim ilk oynadığım olacak. Her sene düzenleniyor. Böyle bir organizasyon olması güzel. Arkadaşlarımız ile bir araya gelip sohbet edebiliyoruz. Hem sosyal faaliyetler oluyor hem de kafa dağıtıyoruz. Bu geleneği sürdüren Bayramcı köyüne teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Tuğçe Çiçek: "Voleybol kültürü çok güzel"

Kayseri'den gelin olarak Düzce'ye geldiğini aktaran Tuğçe Çiçek, "Ben aslında buraya yeni katıldım diyebilirim. Kayseriliyim ben. Güzel bir organizasyon oluyor. Evlendim geldim, eşim Düzceli. Bu yüzden etkinlikten haberdar oldum. Yeni başladı ama güzel bir organizasyon. Gerçekten eğlenceli geçiyor. Kayseri'de buna benzer etkinlikler var ama köyler Düzce'deki kadar birbirine yakın olmadığı için bu tarz etkinlikler şehir içinde yapılamıyor. Orada daha çok festival tarzında etkinlikler oluyor. Buranın voleybol kültürü bence çok güzel" şeklinde konuştu.

Ankara'dan arkadaşının düğünü için Düzce'ye gelen Derin Güzel, "Ankara'dan geliyorum. Böyle bir etkinlik olduğunu duyduk ve buraya geldik. Buraya yerleşimde bulunan halkın da ilgi göstermesi ekstra hoşuma gitti. Daha önce böyle bir olaya şahitlik etmedim. İlk defa böyle bir organizasyon görüyorum. Arkadaşlarımız Çerkes, burada bir düğüne katıldım. İlk defa Çerkes düğünü gördüm. Çok güzel, bu kültürü çok beğendim" ifadelerini kullandı.

Parsis Çetin: "Uzun süredir görmediğim insanlarla burada karşılaştım"

Parsis Çetin de organizasyonun sosyal yönüne dikkat çekerek, "Bu organizasyonda uzun süredir yoktum. Geçen sene de takımımla buradaydık. Bu sene de takımımla beraber buradayız. Fakat uzun süredir devam eden bir organizasyon olduğunu biliyorum. Güzel oluyor, insanlar geliyor burada vakit geçiriyorlar. Dün mesela burada tanıyıp da uzun süredir göremediğim bir sürü insanı gördüm. Bu görüşmeler iyi oldu diyebilirim. Sosyallik anlamında da güzel oluyor" dedi.

Turnuva, 18 Ağustos Salı gününe kadar 12 farklı köy takımının katılımıyla devam edecek ve final maçlarıyla son bulacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı