2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, erkekler normal tepe ilk turunda elenerek finale kalamadı. İkili, sırasıyla 44. ve 62. olarak yarışmayı tamamladı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, erkekler normal tepe ilk turunda elendi.

İtalya'daki oyunların 3. gününde kayakla atlama erkekler normal tepe ilk tur müsabakaları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Üçüncü kez olimpiyatlara katılan Fatih Arda İpcioğlu, ilk turda 98 metrelik atlayışıyla 111,1 puan alarak 44'üncü sırayı elde etti.

Kariyerindeki ilk olimpiyat tecrübesini yaşayan Muhammed Ali Bedir ise ilk turda 87 metre mesafeye giderek 93,1 puan topladı.

İlk 30'a giremeyen milli kayakçılar, final turuna kalamadı.

Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 14 Şubat Cumartesi günü erkekler büyük tepe yarışlarında mücadele edecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
