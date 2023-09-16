Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu hava gösterilerine damga vurdu

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen hava gösterileri, Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisiyle başladı. Gökyüzünde uçağından saldığı dumanla kalp şekli çizerek izleyenleri selamlayan Şener'in güç manevralı gösterisi ilgi gördü.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri' Necati Artan Tesisleri'nde başladı. Gösterileri izlemeye Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Eskişehir Valisi Aksoy, Eskişehir'in havacılıkla olan bağlarının Kurtuluş Savaşı'na kadar uzandığını ifade ederek, Batı cephesindeki iki uçak bölüğünden biri Eskişehir'de bulunmaktaydı. Eskişehir, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne modernleşip büyürken havacılık da aynı şekilde gelişmiştir. 1920 yılından beri Eskişehir Türkiye'nin havacılıkta parlayan yıldızı olmuştur. Öyle ki valiliğimiz logosundaki yıldız bile uçak şeklindedir dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Türk silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibi atlayış yaptı. Türk bayrağı açan ekip, büyük ilgi gördü. Hava gösterilerine katılan uçuş okulları öğrencileri de gösteri uçaklarıyla hünerlerini sergiledi. Delianlılar paraşüt ekibi de yaklaşık 8 bin metre yükseklikten paraşütle atlayış yaptı. Türk Hava Kurumu Hava Sporları ekibi ise microliht uçaklarıyla hava gösterilerine katıldı.

ŞENER'İN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Türkiye'nin tek kadın akrobasi pilotu olan evli ve 2 çocuk annesi Semin Öztürk Şener, hava gösterilerinin ilk gününde nefes kesen gösteriye imza attı. Akrobasi uçağıyla uçuşu ilgi gören Şener'in gösteri sunumunu ise bir süre önce emekli olan Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk yaptı. Gökyüzünde uçağından saldığı dumanla şekiller çizerek izleyenleri selamlayan Şener'in gösterisi büyük beğeni topladı. Gökyüzünde güç manevralara imza atan Semin Öztürk Şener, gösteri sonunda seyircileri selamladı. Semin Öztürk Şener gösterisinin ardından planör, model uçak ve 2 Boeing Stearman uçakları birlikte kol uçuşu yaptı.

İki gün sürecek olan hava gösterilerinde Romanya'dan gelen akrobasi pilotlarının yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeğin Türk Yıldızları da gösteri yapacak.