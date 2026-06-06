Çiğdem Kiraz Şahin'den büyük başarı

Türkiye'nin Sanda branşındaki ilk IWUF kadın hakemi Çiğdem Kiraz Şahin oldu.

İtalya'nın Pordenone şehrinde gerçekleştirilen IWUF Uluslararası Wushu Hakem kursunda Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu adına katılan 3 kursiyer kursu başarıyla tamamlayarak 1 Sanda ve 2 Taolu IWUF Dünya hakemi olmaya hak kazandılar. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Milli Takım antrenörü ve Kayseri Spor A.Ş Spor Kulüpleri Koordinatörü olan Çiğdem Kiraz Şahin büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Milli Takım antrenörü Çiğdem Kiraz Şahin yaptığı açıklamada, "Bugün kariyerime bir başarı daha eklemenin büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. İtalya'da gerçekleştirilen uluslararası hakemlik kursunu başarıyla tamamladım. Bunun yanında, Türkiye'nin Sanda branşındaki ilk IWUF kadın hakemi olarak bu önemli unvana ulaşmanın onurunu yaşıyorum. Bu noktaya gelmemde emeği olan, her zaman desteklerini hissettiğimiz federasyon başkanımız Abdurrahman Akyüz ve teknik direktörümüz Fatma Akyüz başta olmak üzere, bizlere sundukları imkanlar, güvenleri ve emekleri için gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece benim değil; bana inanan, destek olan ve katkı sunan herkesin ortak başarısıdır. Ülkemi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Allah'a şükürler olsun. Daha nice başarılara" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı