Türkiye'nin İlk Espor Ekitabı: A'dan Z'ye Espor 3 (Özel Sayı) çıktı

Türkiye'nin İlk Espor ekitabı olan, A'dan Z'ye Espor'un 250 sayfalık yeni ve özel sayısı çıktı. Kitabın yazarı

Orçun Kamil Kabadayı'nın kitabının içinde yer alan konular...

Türkiye'de şuan için fazla bilinmemesine rağmen,

Gençlerin yani yeni jenerasyonun çok hakim olduğu,

Seyirci sayıları ile hem Dünya'da hem de Türkiye'de diğer sporlar ile yarışan,

Artık bir sektör haline gelmiş Espor'un;

Ne olduğunu,

Bir Spor dalı olup olmadığını,

Yararlı mı yoksa zararlı mı olduğunu,

Türkiye'de ve Dünya'da ne durumda olduğunu,

Yani Geleceğin Sporu olan Espor'u;

A'dan Z'ye öğretebilmek ve akıllardaki soru işaretlerini en aza indirmektir.

Kitabın içindekiler kısmı şu şekildedir:

İÇİNDEKİLER

1-A'dan Z'ye Espor (AZES) Nedir?

2-Espor Nedir?

3-Espor'un Kısa Tarihi ve Önemli Gelişmeler

4-Espor Nasıl Yazılır?

5-Espor Ekosistemi

6-Espor Oyun Türleri/Branşları

7-Türkiye Espor Federasyonu'nun (TESFED) Görevi Nedir?

8-Neden Espor - Espor'un Olumlu ve Olumsuz Yönleri?

9-Esporcu Lisansı Nedir?

10-Esporcu Lisansı Nasıl Alınır?

11-Geleceğin Mesleği: Espor

12-Espor'da Kariyer

Espor'da Kariyer (Bölüm 2)

13-Ekip Oluşumu Ve Görevleri

14-Nasıl Esporcu Olunur?

15-Esporcu Olmak İsteyenlere Öneriler

16-Esporcu Olmak İsteyenler İçin Genel Başlangıç Espor Rehberi

17-Esporcular Ne Kadar Para Kazanabiliyorlar?

18-Espor Takımı veya Kulübü Nasıl Kurulur?

19-Profesyonel Bir Espor Kulübü Nasıl Olmalı

20-Espor Takımı Kurmak İçin En Önemli Olan 3 Madde

21-Espor Takımının Gelir Kaynakları

22-Espor Takımının Olası Giderleri

23-Espor Takımlarının Sponsorluk Dosyası Nasıl Olmalı

24-Espor Takımları ve Oyuncular Nasıl Para Kazanabiliyorlar?

25-Gaming House Nedir ve Önemli Bilgiler

26-Gaming House (Oyun Evi) Faydaları

27-Espor Hukuku

(Bölüm 1) Espor Hukukunun Doğuşu

(Bölüm 2) Espor Hukuku: Sözleşmeler

(Bölüm 3) Takım Ve Oyuncu İlişkisi

28-Cosplay'lik Nedir?

29-Espor'da Kadınlar

(Bölüm 1) Espor'da Kadınlar: Türkiye

30-Espor'da Yayıncılık

(Bölüm 1) Espor'da Yayıncılık: Popüler Yayın Platformları

(Bölüm 2) Espor'da Yayıncılık: Yayıncılık Nedir Ve Nasıl Yapılır

31-Espor'da Marka Tescili

Espor'da Marka Tescili: Marka Tescil Kategorisine Espor'da Eklendi

32-Espor'da Linkedin Kullanımının Önemi

Linkedin Sosyal Satış Endeksiniz (SSI)

33-Sosyal Hizmet Boyutu (Aileler)

34-Ebeveynler İçin Genel Başlangıç Espor Rehberi

35-Türkiye Espor Haritası

36-Espor'un Geleceği

37-Dünyada Espor

Dünyada Espor! (Espor, Futbol İle Yarışıyor)

38-Türkiye'de Espor'un Geleceği

39-Espor Arenaları

40-Espor Ligleri

Türkiye'deki Popüler Espor Ligleri ve Turnuvaları

41-En Popüler Mobil Espor Oyunları (2020)

42-Esporcular İçin En Çok Kazandıran Espor Oyunları (2018 Ve Sonrası)

2019'da Atağa Geçen Oyunlar

2020'de Atağa Geçen Oyunlar

43-Espor'u Sevdiren 3 Spor Kulübü

44-Profesyonel Spor Kulüpleri Espor'a Neden İlgi Gösteriyor?

45-CSGO Oyun İçerisinde Sık Kullanılan Terimler

46-Pubg Ve Pubg Mobile Oyun İçerisinde Sık Kullanılan Terimler

47-Gamer Bilgisayarlarda Bulunması Gereken Temel Özellikler

48-Gamer (Oyuncu) Klavye Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

49-Gamer (Oyuncu) Kulaklık Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

50-Mouse Pad Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

51-Gamer (Oyuncu) Mouse Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

52-Espor'un Enleri: Türkiye

53-Espor'da Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler

54-Espor'da Discord: Espor Takımlarının Discord Kullanımı Ve Önemi

Oyun Sektörü Ve Discord

55-Gençlerin Yeni Hayali: Esporcu Olmak

56-Blockchain Ve Espor

57-Espor'a Yatırım Nasıl Yapılır?

58-A'dan Z'ye En İyi Esporcu Nickleri

59-A'dan Z'ye En İyi Komik Esporcu Nickleri

60-A'dan Z'ye En İyi Espor Klan İsimleri

61-Efsaneleşmiş Gamer Sözleri

62-Espor Sözlüğü

63-SONUÇ

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