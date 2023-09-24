Türkiye'nin ev sahipliğinde Balkan Artistik Cimnastik Şampiyonası düzenlendi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Artistik Cimnastik Şampiyonası Sancaktepe'de gerçekleşti. Dereceye giren sporculara madalya verildi.

Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Türkiye Cimnastik Fedarasyonu bünyesinde, TCF Cimnastik Salonu'nda birçok ülkeden sporcuların katılımıyla cimnastik yarışması düzenlendi. 21 Eylül'de başlayıp, 23 Eylül'de son bulan yarışmaya 10 ülkeden 77 sporcu katıldı. Organizasyonun son gününde dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etmek için Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Kaymakam Ahmet Karakaya ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da organizasyona katıldı. Türkiye şampiyonada 7 altın,11 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

"İnşallah fabrika gibi şampiyonlar yetişir"

Hamza Yerlikaya organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Cimnastik Fedarasyonu'na bağlı hocalarımızı, madalya kazanan sporcularımızı tebrik ederim. Çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir tesis. Ben buradan inşallah cimnastik camiasının fabrikası gibi şampiyonların yetişmesini istiyoruz. İnşallah buradan birçok olimpiyat şampiyonu yetişir" dedi.

"Marşımız okundukça göğsümüz kabarıyor"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise, "Sancaktepe'de Türkiye Cimnastik Fedarasyonu'nun bu güzel tesisinde balkanlardan gelen birçok genç yarışmacının katıldığı Balkan Artislik Cimnastik Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Buradaki başarının ve bu çocuklarımızın çocuk yaşta başarılarını gördükçe ve Türkiye'mizin marşı da okudukça hepinizin göğsü kabarıyor. Buraya katılan tüm katılımcılara başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL