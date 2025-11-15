Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için tek bir şansı var

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi.

AY-YILDIZLILAR PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte Milli Takım, üçüncü sıradaki Gürcistan ile olan puan farkını 9'a çıkartarak Dünya Kupası play-off etabına kalmayı garantiledi. Gruptaki puanını 12'ye çıkartan Milli Takım, son hafta mücadelesinde grupta 5'te 5 yapan İspanya'ya 18 Kasım Salı günü konuk olacak.

DİREKT GİTMEMİZ İÇİN 7 FARK LAZIM

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılma şansı bulunuyor. Milliler, İspanya'yı deplasmanda 7 fark ve üzeri yenmesi durumunda averajla lider olacak ve Dünya Kupası'na direkt katılım sağlama hakkı elde edecek.