Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için tek bir şansı var
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Ay-yıldızlılar, son maçında İspanya'yı 7 fark ve üzeri skorla yenmesi halinde Dünya Kupası'na direkt gidecek.
- Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda play-off'a kalmayı garantiledi.
- Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması için İspanya'yı deplasmanda 7 fark veya daha fazla yenmesi gerekiyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi.
AY-YILDIZLILAR PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
Bu sonuçla birlikte Milli Takım, üçüncü sıradaki Gürcistan ile olan puan farkını 9'a çıkartarak Dünya Kupası play-off etabına kalmayı garantiledi. Gruptaki puanını 12'ye çıkartan Milli Takım, son hafta mücadelesinde grupta 5'te 5 yapan İspanya'ya 18 Kasım Salı günü konuk olacak.
DİREKT GİTMEMİZ İÇİN 7 FARK LAZIM
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılma şansı bulunuyor. Milliler, İspanya'yı deplasmanda 7 fark ve üzeri yenmesi durumunda averajla lider olacak ve Dünya Kupası'na direkt katılım sağlama hakkı elde edecek.