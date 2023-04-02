Türkiye nefesini tuttu dev derbiyi bekliyor! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisine sahne olacak. Bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ta Dele Alli ve Rosier'in maç kadrosuna yer alması beklenmezken, Fenerbahçe'de ise sakatlığı atlatan Valencia'nın ilk 11'de mücadeleye başlaması öngörülüyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın Adana Demirspor galibiyeti sonrası şampiyonluk yarışında farkın açılmaması için Fenerbahçe'nin sahadan mutlak 3 puanla ayrılması gerekiyor. Beşiktaş ise deplasmanda ezeli rakibini mağlup ederek zirveden kopmamak istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta Dele Alli ile Saiss ve Rosier'in maç kadrosunda yer alması beklenmezken Amir Hadziahmetovic sarı kart ceza sınırında olarak göze çarpıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi kadroda yer almayacak. Ayrıca Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ŞENOL GÜNEŞ, KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu. Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İşte muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Rossi, Valencia

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar