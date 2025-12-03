Haberler

Türkiye Motosurf Milli Sporcuları, dünya arenasında zirveye yükseliyor

Güncelleme:
Türkiye, motosurf sporunda kazandığı coğrafi avantajlar sayesinde uluslararası yarışlarda önemli başarılar elde etti. 2025 Dünya Motosurf Şampiyonası'nda Türk sporcular çeşitli kategorilerde ilk 10'da yer alarak dikkat çekti.

TÜRKİYE'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve farklı bölgelerde yer alan geniş göl alanları, motosurf sporunun gelişimi için büyük bir potansiyel sunuyor.

Çeşme'de başlayan süreç, önümüzdeki yıllarda Marmara, Karadeniz ve Akdeniz kıyıları ile Türkiye'nin stratejik göl bölgelerinde de ulusal ve uluslararası motosurf yarışlarının düzenlenmesine olanak sağlayacak şekilde ülkemize kazandırıldı.

Bu coğrafi avantajların motosurfün Türkiye'de yaygınlaşmasına, yeni sporcu ve seyirci kitlesinin oluşmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesinde 2023 yılında kurulan Motosurf branşı, henüz yeni bir spor dalı olmasına rağmen kısa sürede uluslararası arenada dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı. 2025 yılında Dünya Motosurf Şampiyonası'nın bir etabı ilk kez uluslararası alanda İzmir–Çeşme'de düzenlendi. Bu organizasyon; Türkiye'de branşa olan ilgiyi artırırken, milli sporculara da dünya sahnesinde önemli bir görünürlük sağladı. 2025 sezonunda Dubai, Türkiye, İtalya, Hırvatistan ve Macau etaplarında mücadele eden milli sporcular, sezonu Macau'daki final yarışlarıyla tamamladı. Birçok kategoride elde edilen derecelerle, Türk sporcuların motosurf branşında dünya standartlarında rekabet ettiğini bir kez daha kanıtladı.

2025 Türkiye Motosurf Milli Takım Kadrosu:

Master Kategori

Murat Yorgancılar (Takım Kaptanı), Osman Sedat Erus, Efe Gürsoy, Erhan Özcan

Stock Kategori: İsmail Kaptanoğlu

Stock R - Merlin Plus Kategori: Behiç Ender Yorgancılar, Ali Ülgen Nağış,

Kadın Kategorisi: Melodi Gülşen Kaptanoğlu

Junior Boy Kategori: Sani Ateş Erus, Muhammed Aras Çiğdem

İlk 10'da Yer Alan Türk Sporcular

Türkiye, 2025 Dünya Motosurf Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birçok sporcusuyla ilk 10 içinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı: Farklı branşlarda ilk 10 içinde yer alan Türk sporcular şöyle:

Master Kategori: Murat Yorgancılar – 9, Efe Gürsoy – 10.

Stock Kategori: İsmail Kaptanoğlu – 8.

Stock R – Merlin Plus: Behiç Ender Yorgancılar – 6.

Junior Boy: Sani Ateş Erus – 8.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
