Türkiye Motosiklet Federasyonu'na Spor Turizmi Onur Ödülü

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) kapsamında Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu'na (TMF), Spor Turizmi Onur Ödülü verildi.

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde 7- 8 Eylül tarihlerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında FIM Turizm Komisyonu tarafından TMF'ye Spor Turizmi Onur Ödülü verildi. Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki Medya Merkezi'nde yapılan törende TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ödülü FIM yetkilisi Nuno Leita'dan aldı.

Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke, "Uluslararası Motosiklet Federasyonu Turizm Kurulu'na Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında ve Türkiye'de yaptığımız organizasyonlarda, yurt dışından getirdiğimiz motosiklet turları ve organizasyonlarda FIM'in Turizm Komisyonu'ndan bir ödül aldık. Bu bizim Turizm Komisyonu'ndan ilk ödülümüz. Bu ödülü verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

FIM'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

FIM Yetkilisi Nuno Leita da "Türkiye'de tekrardan sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile tekrar çalışmak bizlere gurur veriyor. Bir yılı daha geride bıraktık ve federasyon, yarışçılarımızı Afyonkarahisar ve Türkiye'de konuk etti. Bu spor turizmi için büyük fırsat sundu. Heyecan verici çalışmalar için federasyona çok teşekkür ederiz" diye konuştu.