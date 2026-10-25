Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final ayağı Fethiye'de 112 sporcuyla tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışına 30 ilden 112 sporcu katıldı. Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta dereceye giren sporculara kupaları verilmesiyle organizasyon sona erdi.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta gerçekleştirilen yarışlara 30 ilden 112 sporcu katıldı.

Sporcular, şampiyonanın final ayağında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlarda MX1 sınıfında Mustafa Çetin, MX2 sınıfında Mehmet Yiğit Kara, MX125 sınıfında Efe Okur, MX sınıfında Batuhan Demiryol, kadınlarda Selen Tınaz, senior sınıfında Şakir Şenkalaycı, veteran sınıfında Hüseyin Neziroğlu, 85 CC sınıfında Yağız Kaya, 65 CC sınıfında Aslan Osmanpaşaoğlu, 50 CC sınıfında Yusuf Ali Kolay, Mini50 sınıfında Tahir Ata Erişen ve E50 sınıfında Meran Akaçık şampiyon oldu.

Organizasyon, dereceye giren sporculara kupalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Fransa'daki yağmacıya 'Yaptığın haram' dedi! Kadının cevabı şaşırttı

Yağmalarken yakalandı! "Haram" uyarısına bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş

Onlar bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
Yumurta ticareti soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: 3 güne regli olman gerekiyor

Kadınların adet günlerini bile belirlemişler! "3 güne regli olmalısın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Kiminle savaştasınız' sorusuna Özgür Özel'den yanıt

Erdoğan'ın o sorusuna Özgür Özel'den yanıt! Bakın kiminle savaştaymış
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti

Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı

Eski AK Partili vekil yeniden gözaltına alındı