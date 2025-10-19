Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. Ayağı Fethiye'de Gerçekleştirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarında 107 sporcu mücadele etti. Yarışlar, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden izlenerek, motor sporları tutkusunu yaşattı.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen yarışlarda 107 sporcu mücadele etti.
Motokros tutkunları, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden yarışları izleme fırsatı buldu.
TMF İl Temsilcisi ve Fethiye Orman Spor Kulübü Başkanı Serkan Özdemir, organizasyonda 5 yaşından 70 yaşına kadar yarışmacıların mücadele ettiğini söyledi.
Özdemir, "Muhteşem parkurda izleyicilere motor sporları tutkusunu yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.
Şampiyonanın beşinci ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şunlar:
MX1: 1. Galip Alp Baysan, 2. Yiğit Ali Selek, 3. Resul Kurtuluş
MX2: 1. Ata Yağız Kuzu, 2. Burak Arlı, 3. Mehmet Yiğit Kara
MX125: 1. Efe Okur, 2. Enes Çetin, 3. Mert Akkafa
MX: 1. Aleksandr Kurashev, 2. Batuhan Demiryol, 3. İsmet Bekirov
65cc: 1. Yağız Kaya, 2. Aslan Osmanpaşaoğlu, 3. Hryhorii Hrynenko
85cc: 1. Berkay Sarı, 2. Berat Destan Şenkalaycı, 3. Uluç Taşöz
E50: 1. Ömer Kudu, 2. Yusuf Başterzi, 3. Atlas Buğra Doğan
50cc: 1. Alparslan Kelsoy, 2. Yiğit Alp Karabatak, 3. Yusuf Ali Kolay
50 Mini: 1. Poyraz Kalender, 2. Uzay Ziya Öniş, 3. Göktürk Tezcan
Kadınlar: 1. Selen Tınaz, 2. Irmak Yıldırım, 3. Ecem Çelik
Senior: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Okan Kirazoğlu, 3. Fırat Şahin
Veteran: 1. Fehmi Teker, 2. İzzet Sezgin, 3.Mustafa Doğanay
Yarışların sonunda dereceye giren sporcular kupaları verildi.