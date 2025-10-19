Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. Ayağı Fethiye'de Gerçekleştirildi

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen yarışlarda 107 sporcu mücadele etti.

Motokros tutkunları, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden yarışları izleme fırsatı buldu.

TMF İl Temsilcisi ve Fethiye Orman Spor Kulübü Başkanı Serkan Özdemir, organizasyonda 5 yaşından 70 yaşına kadar yarışmacıların mücadele ettiğini söyledi.

Özdemir, "Muhteşem parkurda izleyicilere motor sporları tutkusunu yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Şampiyonanın beşinci ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şunlar:

MX1: 1. Galip Alp Baysan, 2. Yiğit Ali Selek, 3. Resul Kurtuluş

MX2: 1. Ata Yağız Kuzu, 2. Burak Arlı, 3. Mehmet Yiğit Kara

MX125: 1. Efe Okur, 2. Enes Çetin, 3. Mert Akkafa

MX: 1. Aleksandr Kurashev, 2. Batuhan Demiryol, 3. İsmet Bekirov

65cc: 1. Yağız Kaya, 2. Aslan Osmanpaşaoğlu, 3. Hryhorii Hrynenko

85cc: 1. Berkay Sarı, 2. Berat Destan Şenkalaycı, 3. Uluç Taşöz

E50: 1. Ömer Kudu, 2. Yusuf Başterzi, 3. Atlas Buğra Doğan

50cc: 1. Alparslan Kelsoy, 2. Yiğit Alp Karabatak, 3. Yusuf Ali Kolay

50 Mini: 1. Poyraz Kalender, 2. Uzay Ziya Öniş, 3. Göktürk Tezcan

Kadınlar: 1. Selen Tınaz, 2. Irmak Yıldırım, 3. Ecem Çelik

Senior: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Okan Kirazoğlu, 3. Fırat Şahin

Veteran: 1. Fehmi Teker, 2. İzzet Sezgin, 3.Mustafa Doğanay

Yarışların sonunda dereceye giren sporcular kupaları verildi.