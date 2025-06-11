Türkiye Meksika ile Hazırlık Maçına Çıkıyor

Türkiye Meksika ile Hazırlık Maçına Çıkıyor
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Kuzey Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD kampında Meksika ile hazırlık maçına çıkacak. Maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.

KUZEY Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ABD kampında Meksika ile oynayacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Kenan

Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves (Saint Vincent ve Grenadinler)

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez, Ruiz, Pineda, Quinones, Sepulveda, Vega

Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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