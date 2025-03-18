Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu

A Milli Takımımızın Macaristan ile 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'da RAMS Park'ta oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Peter Kralovic olacak. Maçta Michal Ocenáš VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

Ivan Kruzliak

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasında oynanacak Macaristan'daki rövanş maçı ise 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da başlayacak. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyip geçerse, B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek. Bu, milli takımın Avrupa'nın en iyi ulusal takımlarıyla (Fransa, İspanya, Almanya gibi) mücadele etme şansını yakalayacağı anlamına geliyor.