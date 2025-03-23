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Türkiye-Macaristan Maçında Oruç Arası

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçında, milli futbolcuların oruçlarını açmaları için 9. dakikada maçta ara verildi. Saha kenarına gelen futbolcular su içerek oruçlarını açtı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile Türkiye arasında oynanan müsabakanın 9. dakikasında maça oruç arası verildi. Milli futbolcular saha kenarına gelerek oruçlarını açtı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'daki oynanan müsabakanın 9. dakikasında milli futbolcuların oruçlarını açması için ara verildi. Mücadeleyi yöneten Alman hakem Felix Zwayer, orta sahada yaşanan bir faul pozisyonun ardından ara verdi ve milli futbolcular saha kenarına geldi. Milliler su içerek oruçlarını açtı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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