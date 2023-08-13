Türkiye, Letonya'yı mağlup etti

Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Letonya'yı 75-57 mağlup etti. Ahmet Arda Aydın 15, Kaan Onat ile Mert Kocagözoğlu 14'er sayıyla maçı tamamladı.

Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde Üsküp'te düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, klasman mücadelesinde karşılaştığı Letonya'yı 75-57 mağlup etti.

MKD Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını 33-27 önde tamamlayan milliler, maçı da 75-57 kazandı. Ay-yıldızlılarda Ahmet Arda Aydın 15, Kaan Onat ile Mert Kocagözoğlu 14'er sayıyla maçı tamamladı. Letonya'da ise Adrians Andzevs 11 sayıyla oynadı.

Milliler klasman mücadelesinde bugün TSİ 19.30'da Polonya ile karşılaşacak.