- Türkiye Kupası yol bisiklet yarışları Sındırgı'da başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in doğal şehir ünvanlı Sındırgı ilçesinde Türkiye'nin en geniş katılımlı bisiklet yarışmalarından biri gerçekleşiyor. 500'e yakın sporcu iki gün boyunca farklı parkurlarda yarışacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları, U-17 Yıldızlar A 44 kilometre, U-15 Yıldızlar B 33 kilometre yol yarışıyla başladı.

İki gün sürecek ve 314 sporcunun katıldığı 2. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları'nda genç erkekler, 17 yaş altı erkekler, 15 yaş altı erkekler, master erkekler, 17 yaş altı kızlar, 15 yaş altı kızlar ve kriteryum kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.

Balıkesir caddesinden başlayan yarışların startını veren Belediye Başkan Vekili Bülent Ata sporculara başarılar diledi. KKTC dahil olmak üzere 81 ilden sporcuların bulunduğu yarışlarda 500'den fazla antrenör, sporcu, görevli ilçede bulunuyor.

Polis ve jandarma, belediye ve sağlık personelinin görev yaptığı etkinlikte, ilçe genelinde bazı yollar yarış boyunca trafiğe kapatıldı. İlk gün U-17 Yıldızlar A 44 kilometre, U-15 Yıldızlar B 33 kilometre yol yarışıyla başlayan kriteryum etapları koşulacak. İlçe genelinde vatandaşlar da yarışmaya ilgi gösterdi. Doğal şehir ünvanlı Sındırgı ilçesinde örnek niteliği taşıyan bu yarışma ile birlikte UNESCO tescilli Jeopark sahasında da daha geniş çaplı Uluslararası yarışmaların yapılması planlanıyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bisiklet Antrenörü Duygu Çokal, "2. etap Türkiye kupası yol yarışlarında doğal şehir Sındırgı'mızda gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir katılım oldu memleketimizi tanıtma açısından olsun, sporcularımızın karşılanma açısından olsun çok harika bir organizasyon oldu. Bu anlamda başta Sındırgı belediyesine ve Ekrem başkanımıza çok teşekkür ediyorum hiç. Bir desteğini bizden esirgemedi" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ulusal hakemi Bayram Kurşuner, "314 sporcu başvurdu. Bugün 93 kişi yarıştı. Bu yarış için Türkiye'nin 81 ilinden tüm takım sporcuları katıldılar. Türkiye kupası olması dolayısıyla bu yarışmalar bir basamak. Haziran ayında Afyonkarahisar'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasının da ön ayağı olarak değerlendiriliyor. U-17, U-15, U-12 kategorilerinde kız ve erkek sporcularımızla yarışlarımızı bugün ve yarın başlatıp ve bitireceğiz" diye konuştu.

Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak ise, "Sındırgı ilçesi çok güzel bir organizasyona imza atıyor. Bisiklet federasyonu iş birliğiyle ilçe kaymakamımız, gençlik ve spor müdürlüğümüz organizesinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere 81 ilden 350 sadece bisiklet yarışmacısı ve yanlarında ekiple 500 kişiyi ağırlıyoruz. Bu ilçemiz açısından çok güzel bir etkinlik. Hem gençlerimizin bu işi heves etmesi ve ilçe gençliğimizin spora teşvik açısından çok güzel bir etkinlik. Sındırgılı vatandaşlarımıza da duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İlçemiz için gerçekten güzel bir organizasyon" dedi.