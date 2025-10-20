Haberler

Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları'nda Şampiyonlar Belli Oldu
Güncelleme:
Alanya'da düzenlenen Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları'nın 7'nci ve son etabında erkeklerde Batuhan Özgür, kadınlarda ise Fatmanur Doğan birinciliği elde etti. Yarışta 450 sporcu mücadele etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları'nın 7'nci ve son etabını erkeklerde Batuhan Özgür, kadınlarda Fatmanur Doğan kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışa 450 civarında sporcu katıldı. Final etabını büyük erkekler kategorisinde Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Batuhan Özgür birinci oldu. Yarışta ikinciliği Konya Gelişim Spor Kulübü'nden Timur Öztoprak, üçüncülüğü ise Spor Toto Spor Kulübü'nden Mustafa Said Erdemli kazandı. Büyük kadınlarda Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübü'nden Fatmanur Doğan birinciliği, Alanya Belediye Spor Kulübü'nden Sevim Gerçek ikinciliği, Akut Spor Kulübü'nden Reyhan Yakışır üçüncülüğü elde etti. Yarışta 19 yaş altı erkeklerde Muhammed Emir Emişci, 17 yaş altı erkeklerde İbrahim Erhan Cihan, 15 yaş altı erkeklerde Recep Eşdoğan, 17 yaş altı kadınlarda Gül Deniz Günal, 15 yaş altı kadınlarda Emine Ahsen Akgün birinci oldu.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bugün spor şehri, sporun başkenti Alanya'dayız. Türkiye Etaplı Yol Şampiyonası'nın bugün yedincisini bitirdik. Ülkemizin değişik yörelerinde tüm Türkiye'yi dolaşarak tüm sporcularımız büyük çaba sarf ederek bugün sporun başkenti Alanya'da, spor şehrinde bu organizasyonu bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de "Alanya birçok spor branşının bir arada yapıldığı bir kent. Birçok organizasyonu beraber yapıyoruz. Spor, sanat, kültürle buluşuyoruz. Önümüzdeki günlerde yine pentatlon, triatlon gibi sporlarımızın da Türkiye şampiyonalarını yapmaya devam edeceğiz. Ben tüm sporseverleri Alanya'mıza bekliyorum. Alanya'mızın tarihini, doğasını görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
