Türkiye Kupası'nın seremonisine Fenerbahçeli futbolcuların giydiği forma damga vurdu
Spor Haberleri
Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i yenerek zafere ulaşan Fenerbahçe'de futbolcular, karşılamanın ardından düzenlenen seremonide 5 yıldızlı formalarını giydi.
Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler kazanırken, seremoni bölümünde Fenerbahçe'den çarpıcı bir hamle geldi.
5 YILDIZLI FORMAYI GİYDİLER
Fenerbahçeli futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte seremoni bölümünde formalarını değiştirdi. Maç içerisinde giydikleri yeni sezon formasında yıldız bulunmayan sarı-lacivertli futbolcular, kupayı kaldırdıkları seremoniye 5 yıldızlı formayla çıktılar.
KOÇ İLK KUPASINI KAZANDI, JESUS VEDA ETTİ
Fenerbahçe, futbolda Ali Koç dönemindeki ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertlilerde öte yandan sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus, final maçının ardından görevden ayrıldığını açıkladı.