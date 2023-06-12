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Türkiye Kupası'nın seremonisine Fenerbahçeli futbolcuların giydiği forma damga vurdu

Spor Haberleri

Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i yenerek zafere ulaşan Fenerbahçe'de futbolcular, karşılamanın ardından düzenlenen seremonide 5 yıldızlı formalarını giydi.

Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler kazanırken, seremoni bölümünde Fenerbahçe'den çarpıcı bir hamle geldi.

5 YILDIZLI FORMAYI GİYDİLER

Fenerbahçeli futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte seremoni bölümünde formalarını değiştirdi. Maç içerisinde giydikleri yeni sezon formasında yıldız bulunmayan sarı-lacivertli futbolcular, kupayı kaldırdıkları seremoniye 5 yıldızlı formayla çıktılar.

KOÇ İLK KUPASINI KAZANDI, JESUS VEDA ETTİ

Fenerbahçe, futbolda Ali Koç dönemindeki ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertlilerde öte yandan sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus, final maçının ardından görevden ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Kupası'nın seremonisine Fenerbahçeli futbolcuların giydiği forma damga vurdu

Haberler.com - Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ersin Yilmaz:

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