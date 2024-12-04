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Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu

Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 2. Lig ekibi Kepezspor'u konuk eden Konyaspor, rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu skorla yeşil-beyazlılar bir üst tura yükselirken, Melih Bostan da 3 golle yıldızlaştı. Bu sonuç, Beşiktaş'ın 10-0'lık Çorluspor galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç olarak tarihe geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 9-0 kazandı.

MELİH BOSTAN HAT-TRICK YAPTI

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Daniel Aleksic ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu

KUPA TARİHİNDEKİ EN GOLLÜ İKİNCİ MAÇ

Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın Çorluspor karşısında aldığı 10-0'lık galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu. Konyaspor, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıValorant null:

8 taşın rekoru kırılmış ya işte puhahahaha

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

8 taşın rekoru 9-2 lik GS galibiyetiyle 1940 da kırılmıştı zaten valorant bey ;) ;)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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