Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 2. Lig ekibi Kepezspor'u konuk eden Konyaspor, rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu skorla yeşil-beyazlılar bir üst tura yükselirken, Melih Bostan da 3 golle yıldızlaştı. Bu sonuç, Beşiktaş'ın 10-0'lık Çorluspor galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç olarak tarihe geçti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 9-0 kazandı.
MELİH BOSTAN HAT-TRICK YAPTI
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Daniel Aleksic ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.
KUPA TARİHİNDEKİ EN GOLLÜ İKİNCİ MAÇ
Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın Çorluspor karşısında aldığı 10-0'lık galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu. Konyaspor, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.