Kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Fenerbahçe ile Galatasaray 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Kupa maçı 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.
İşte tüm program;
1 Nisan 2025 Salı
- 20.30 Konyaspor - İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba
- 17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
- 20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 Nisan Perşembe
- 20.30 Beşiktaş - Göztepe
LİGDEKİ MAÇLAR
Bu sezon ligde oynanan iki maçın ilkinde Galatasaray Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken, ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan maç ise 0-0 bitti.
PEŞ PEŞE DERBİLER VAR
Galatasaray Süper Lig'de 29 Mart'ta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden sonra 2 Nisan'da Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar 5 günde 2 derbi maçına çıkmış olacak. Öte yandan Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinden sonraki hafta sonu Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.