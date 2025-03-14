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Kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Fenerbahçe ile Galatasaray 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Kupa maçı 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.

İşte tüm program;

1 Nisan 2025 Salı

  • 20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

  • 17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
  • 20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

  • 20.30 Beşiktaş - Göztepe

LİGDEKİ MAÇLAR

Bu sezon ligde oynanan iki maçın ilkinde Galatasaray Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken, ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan maç ise 0-0 bitti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

PEŞ PEŞE DERBİLER VAR

Galatasaray Süper Lig'de 29 Mart'ta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden sonra 2 Nisan'da Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar 5 günde 2 derbi maçına çıkmış olacak. Öte yandan Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinden sonraki hafta sonu Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

kır artık şeytanın bacağını sarı kanaryam

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray lı bir taraftar olarak bu derbiye de bjk-GS derbisine de dünkü rangers-fenev maçındaki hakemi istiyoruz ;)

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Yabancı hakem gelmeyecek. Fenerbahçe'nin uşağı olmuş TFF başkanı varken Kadıköy'de Yabancı hakem maç yönetmez. Zaten kıvırmaya başladı sahte kabadayı TFF başkanı.

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Haber YorumlarıSoykanlar:

Şaban gibi yüzüme kara maske yapıyımda ben yönetiyim bari Yabancı hakem diye :)

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