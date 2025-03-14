Kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Kupa maçı 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.

İşte tüm program;

1 Nisan 2025 Salı

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe

LİGDEKİ MAÇLAR

Bu sezon ligde oynanan iki maçın ilkinde Galatasaray Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken, ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan maç ise 0-0 bitti.

PEŞ PEŞE DERBİLER VAR

Galatasaray Süper Lig'de 29 Mart'ta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden sonra 2 Nisan'da Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar 5 günde 2 derbi maçına çıkmış olacak. Öte yandan Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinden sonraki hafta sonu Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.