Türkiye Kupası 2'nci Tur Maçları Yarın Başlıyor

TÜRKİYE Kupası 2'nci Tur maçlarında Ege takımları yarın sahaya çıkacak. Saat 15.00'te başlayacak müsabakalarda Somaspor, Çankaya Spor'u konuk ederken, Ayvalıkgücü Belediyespor, Çorluspor 1947'ye, Denizli İdmanyurdu da Kepezspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da ise Bornova 1877-Aliağa FK, Menemen FK - Eskişehir Anadolu Sportif ve Balıkesirspor - Yalova FK 77 karşılaşmaları oynanacak. Maçları kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmalarda da beraberlik korunursa kazanan takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor