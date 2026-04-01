Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması, Aydın'da konvoyla kutlandı

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Aydın'da vatandaşlar, büyük sevinçle araç konvoyu yaparak kutladı.

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı Priştine'de 1-0 mağlup ederek 24 yıllık aradan sonra Dünya Kupası bileti aldı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Maçın son düdüğü ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da vatandaşlar Dünya Kupası'na katılmanın mutluluğunu yaşadı. Aydın'da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile konvoy yaptı. Bir grup vatandaş ise Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda müzik eşliğinde kutlama yaptı. Vatandaşlar kutlamaların ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
