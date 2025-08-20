Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı Seçmeleri Stuttgart'ta Yapılacak

Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı seçmeleri, 18 Ekim'de Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenecek. Seçmelerde sporcuların hız, güç, çeviklik, dayanıklılık ve oyun bilgileri test edilecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa'da yaşayan Türk sporculara ulaşmak amacıyla Almanya'da yapılacak seçme ve ölçme organizasyonu, Gazi-Waldau Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Sporcuların hız, güç, çeviklik, dayanıklılık ve oyun bilgilerinin test edileceği seçmelerde başarılı olan adaylar, Türkiye Milli Takımı kadrosuna davet edilme fırsatı yakalayacak.

Seçmelere katılmak isteyenler "https://forms.gle/ZdF7siXm89FdsvhMA" adresindeki kayıt formunu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
