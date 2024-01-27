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Türkiye Kış Bisiklet Yarış Serisi Antalya'da Başladı

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Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Kış Bisiklet Yarış Serisi'nin ilkinin startını Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi. Aspendos Antik Kenti Tiyatro'sundan startı verilen ve 15 takım ile 158 sporcunun mücadele ettiği CRI Kış Bisiklet Yarışı Serisi başladı.

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Kış Bisiklet Yarış Serisi'nin ilkinin startını Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi. Aspendos Antik Kenti Tiyatro'sundan startı verilen ve 15 takım ile 158 sporcunun mücadele ettiği CRI Kış Bisiklet Yarışı Serisi başladı.

Türkiye Kış Bisiklet Yarış Serisi'nin ilki, 158 sporcunun katılımıyla başladı. Antalya'nın diğer spor dallarında olduğu gibi bisiklet sporunda da ev sahipliği yaptığına değinen Vali Hulusi Şahin, "Bu yıl Antalya da 3 bin 500'ün üzerinde bisiklet sporcusu kamp yaptı. Antalya aynı zamanda futbolda da büyük bir kamp merkezi ve son dönemlerde golf turizminde de önemli mesafeler kat ettik. Tüm bu organizasyonları Antalya'mız adına, Antalya'nın tanıtımı noktasında çok önemli buluyorum. Aynı zamanda Kültür Turizm Bakanlığı'mızın öncülüğünde çok önemli çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2 etabı yine Antalya'da yapıldı. Hem amatör hem de profesyonel organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Antalya turizmini 12 aya yayabilmek için bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Antalya'yı spor turizminin merkezi haline getirmek" şeklinde konuştu.

Türkiye Kış Bisiklet Yarış Serisi'nin, ikinci etabının Antalya Expo Center'da Expo Kriteryum ismi ile start alacağı bildirildi.

Düzenlenen organizasyona; Vali Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bisiklet Turizm Derneği Başkanı Şamil Yaşacan, basın mensupları ve spor severler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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