Türkiye Kick Boks Federasyonu Siyah Kuşak Sınavları Elazığ'da Yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu siyah kuşak dan sınavları Elazığ'da yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu siyah kuşak 1. 2. 3. 4. ve 5. dan sınavları Elazığ'da düzenlenecek. 20 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan sınavlara yerel ve ulusal çapta bir çok sporcu ve antrenörün katılım sağlaması bekleniyor. Organizasyona Elazığ GSİM Çok Amaçlı Spor Salonu ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ