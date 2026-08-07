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MOTUL Karting Şampiyonası Nevşehir'de Başladı

MOTUL Karting Şampiyonası Nevşehir'de Başladı
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MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Nevşehir'de başladı. 55 sporcu, 814 metrelik pistte micro, mini, junior ve senior kategorilerinde yarıştı. İzleyiciler heyecan dolu anlar yaşarken, organizasyon yarın yarı final ve final yarışlarıyla sona erecek.

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Nevşehir'de başladı.

MOTUL, Spor Toto ve Nevşehir Belediyesi katkılarıyla Başkent Turing Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününde sıralama turu ve eleme müsabakaları yapıldı.

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde 55 sporcu, 814 metrelik pistte yarıştı.

Sporseverler, yarışa katılanların mücadelesini tribünden izledi.

İzleyicilerden Ümit Kaya, AA muhabirine, etkinlik alanının heyecan verici bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, "İlk defa karting yarışı izliyorum. Güzel bir pist hazırlanmış, yarışmacılar da oldukça iddialı. Biz de zevkle izliyoruz." dedi.

Tolga Karaca ise yarışların gelecek yıllarda da Nevşehir'de düzenlenmesini istediklerini ifade ederek, "Burada harika bir ambiyans var. Küçük yaşta yarışmacıların karting mücadelesi beni bile çok heyecanlandırdı. Nevşehir için önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sümeyra Kağan da bu tür yarışlara ilgili olduğunu, televizyonda çoğu kez izlediği yarışlardan birini canlı olarak takip etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Organizasyon, yarın yarı final ve final yarışlarının ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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