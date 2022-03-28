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Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi maçında Kayseri Kadın Futbol ile Gaziantep ALGspor karşılaştı.

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi maçında Kayseri Kadın Futbol ile Gaziantep ALGspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 4-0 kazandı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Tolga Selvi xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Kayseri Kadın Futbol: Zeynep Gündoğdu x, Alina Mahmadova x (Gülşen Dk.90 ?), Sanie Aslano x, Aysun Muradova x, Sona Rahimova x, Birsen Bozdal x, Aybüke Aykul x (Yağmur Dk.78 x), Opa Clement x, Nafula x, Adebesi Dosumu x, Şeymanur Gencebay x (Canset Dk.87 ?)

Gaziantep ALGspor: Selda Akgöz xxx, Zehra Borazanci xxx, Medine Erkan xxx (Zhala Dk.76 xx), İlayda Civelek xxx (Kristina Dk.65 xx), Eda Karataş xxx, Emine Ecem xxx, Ebru Topçu xxx (Balanga Dk.78 xx), Ruth Kipoyi xxx (Ece Dk.76 xx), Ecem Cömert xxx (Mariem Dk.65 x), Ferrer Amorim **

Goller: Ecem Cömert (dk.42 ve 64), Ferrer Amorim (dk.57), Balonga Frace (dk.81) (Gaziantep ALGspor) - KAYSERİ

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep, Kayseri, Türkiye, Futbol, Spor, Haberler

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