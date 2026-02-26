Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman
Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'a 6-0 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Milliler, daha önce Sırbistan ve Romanya'yı yenerek 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında ev sahibi Hırvatistan'a 6-0 yenildi.
Başkent Zagreb'deki organizasyonda Hırvatistan'a farklı mağlup olan milli takım, ilk yenilgisini yaşadı.
Milliler, şampiyonada daha önce Sırbistan'ı 4-2, Romanya'yı da 4-3 mağlup etmişti.
Grupta 6 puanla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, dördüncü maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar