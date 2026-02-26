Haberler

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'a 6-0 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Milliler, daha önce Sırbistan ve Romanya'yı yenerek 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında ev sahibi Hırvatistan'a 6-0 yenildi.

Başkent Zagreb'deki organizasyonda Hırvatistan'a farklı mağlup olan milli takım, ilk yenilgisini yaşadı.

Milliler, şampiyonada daha önce Sırbistan'ı 4-2, Romanya'yı da 4-3 mağlup etmişti.

Grupta 6 puanla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, dördüncü maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı

Çiftlik evindeki testereli vahşette yeni gelişme
Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!

Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos! Oturuma ara verildi
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler