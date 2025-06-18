Türkiye Kadınlar Basketbol Takımı Fransa'ya Yenildi
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Fransa'ya 69-71 mağlup oldu. Maçın detayları ve oyuncuların performansları haberimizde.
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Yunanistan'ın Pire kentinde karşılaştığı Fransa'ya 69-71 mağlup oldu.
Salon: Barış ve Dostluk Salonu
Hakemler: Ariadna Chueca, Geert Jacobs, Natasa Dragojevic
Türkiye: Olcay Çakır Turgut 18, Tilbe Şenyürek 3, Sinem Ataş 3, McCowan 20, Sevgi Uzun 8, Şerife Alperi Onar 7, Derin Erdoğan 2, Gökşen Fıtık 8, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu
Başantrenör: Ekrem Memnun
Fransa: Bernies, Toure 8, Ayayi 14, Foppossi, Rupert 10, Tabdi 2, Pouye, Astier 3, Salaun 22, Lacan 6, Brochant 6, Badiane
Başantrenör: Jean-Aime Toupane
1. Periyot: 23-22 (Türkiye lehine)
Devre: 44-36 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 54-48 (Türkiye lehine) - İSTANBUL