Türkiye Kadınlar Basketbol Takımı Fransa'ya Yenildi

Türkiye Kadınlar Basketbol Takımı Fransa'ya Yenildi
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Fransa'ya 69-71 mağlup oldu. Maçın detayları ve oyuncuların performansları haberimizde.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Yunanistan'ın Pire kentinde karşılaştığı Fransa'ya 69-71 mağlup oldu.

Salon: Barış ve Dostluk Salonu

Hakemler: Ariadna Chueca, Geert Jacobs, Natasa Dragojevic

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 18, Tilbe Şenyürek 3, Sinem Ataş 3, McCowan 20, Sevgi Uzun 8, Şerife Alperi Onar 7, Derin Erdoğan 2, Gökşen Fıtık 8, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu

Başantrenör: Ekrem Memnun

Fransa: Bernies, Toure 8, Ayayi 14, Foppossi, Rupert 10, Tabdi 2, Pouye, Astier 3, Salaun 22, Lacan 6, Brochant 6, Badiane

Başantrenör: Jean-Aime Toupane

1. Periyot: 23-22 (Türkiye lehine)

Devre: 44-36 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 54-48 (Türkiye lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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