Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 Mağlup Etti
Spor Haberleri
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü. Filenin Sultanları, yarın Brezilya ile karşılaşacak.
SALON: Hua Mak
HAKEMLER: Collados Fabrice (FRA), Choi Jae-Hyo (KOR)TAYLAND: Pornpun, Chatchu-on, Thatdao, Thanacha, Ahcharaporn, Hattaya, Piyanut (L), Supattra (L) (Sutadta, Soraya)TÜRKİYE: Derya, Zehra, Ebrar, İlkin, Elif, Eda, Ayça (L) (Cansu, Hande, Aslı)SETLER: 15-25, 15-25, 20-25SÜRE: 1 saat 4 dakika
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 3'üncü haftadaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında yarın TSİ 16.30'da Brezilya ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor