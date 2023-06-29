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Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 Mağlup Etti

Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 Mağlup Etti

Spor Haberleri

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü. Filenin Sultanları, yarın Brezilya ile karşılaşacak.

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SALON: Hua Mak

HAKEMLER: Collados Fabrice (FRA), Choi Jae-Hyo (KOR)

TAYLAND: Pornpun, Chatchu-on, Thatdao, Thanacha, Ahcharaporn, Hattaya, Piyanut (L),  Supattra (L) (Sutadta, Soraya)

TÜRKİYE: Derya, Zehra, Ebrar, İlkin, Elif, Eda, Ayça (L) (Cansu, Hande, Aslı)

SETLER: 15-25, 15-25, 20-25

SÜRE: 1 saat 4 dakika

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 3'üncü haftadaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında yarın TSİ 16.30'da Brezilya ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Brezilya Tayland Spor Haberler

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