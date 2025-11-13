Haberler

Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan'ı Mağlup Ederek 2. Kez Şampiyon Oldu

Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan'ı Mağlup Ederek 2. Kez Şampiyon Oldu
Güncelleme:
Suudi Arabistan'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, finalde Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu.

SALON: Boulevard Arena

HAKEMLER: Hachem Maisaa (Suriye), Elrahim Naglaa (Mısır)

TÜRKİYE: Dilay, Ayşe, Berka, Defne, Aslı, Deniz, Selin (L) (Ege Melisa, Eda, Liza)

AZERBAYCAN: Kondratyeva, Pavlenko, Imanova, Stepanenko, Baidiuk, Abdulazimova, Guluyeva (L) (Burkova, Karimova)

SETLER: 25-14, 25-10, 25-18

SÜRE: 64 dakika (19, 20, 25)

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, finalde Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste 2'nci kez şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
