Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan'ı Mağlup Ederek 2. Kez Şampiyon Oldu
Suudi Arabistan'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, finalde Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu.
SALON: Boulevard Arena
HAKEMLER: Hachem Maisaa (Suriye), Elrahim Naglaa (Mısır)
TÜRKİYE: Dilay, Ayşe, Berka, Defne, Aslı, Deniz, Selin (L) (Ege Melisa, Eda, Liza)
AZERBAYCAN: Kondratyeva, Pavlenko, Imanova, Stepanenko, Baidiuk, Abdulazimova, Guluyeva (L) (Burkova, Karimova)
SETLER: 25-14, 25-10, 25-18
SÜRE: 64 dakika (19, 20, 25)
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, finalde Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste 2'nci kez şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor