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Türkiye Kadın Tenis Takımı Tarihi Başarı Elde Etti

Türkiye Kadın Tenis Takımı Tarihi Başarı Elde Etti
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Türkiye, Billie Jean King Cup'ta Fransa ve İsveç'i yenip grubunu lider tamamladı. Macaristan'ı 2-0 yenerek tarihi bir başarıya imza attı ve Dünya Grubu Play-Off'larına yükselme hakkı kazandı.

Kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup'ta Türkiye, Fransa ve İsveç'i yenerek grubunu lider tamamladı. Dünya Grubu Play Off'larına yükselme maçında milliler, Macaristan'ı da 2-0 yenerek tarihte ilk kez Dünya Grubu Play Off'larında oynamaya hak kazandı.

8-12 Nisan tarihleri arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I'de Kadın Milli Tenis Takımı, Macaristan ile karşılaştı. Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth'u 2-6, 6-4, 6-0 yenerek Türkiye'yi Macaristan karşısında 1-0 öne geçirdi. Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, Anna Bondar'ı 6-2, 6-2 yenerek skoru 2-0'a getirdi ve bu galibiyetle Türkiye, tarihte ilk kez Billie Jean King Cup Dünya Grubu Play-Off'unda oynamaya hak kazandı.

Tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Takımı 10 Kasım 2025 haftasında gerçekleşecek Play-Off'ta Dünya Grubu Elemeleri'ne yükselmek için mücadele edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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