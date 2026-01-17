Haberler

Hokey: Kadınlar Salon Avrupa Şampiyonası Klasman 2

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Klasman 2'de Finlandiya'yı 25-0 yenerek galip geldi, İtalya ile 4-4 berabere kaldı. Milliler, organizasyonda şu ana kadar 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Türkiye Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Klasman 2'de günü birer galibiyet ve beraberlikle tamamladı.

Milli takım, Lousada kentindeki organizasyonun ikinci gününde Finlandiya ve İtalya ile karşılaştı.

Finlandiya'yı 25-0 yenen ay-yıldızlılar, İtalya ile 4-4 berabere kaldı.

Şampiyonadaki 4 maçta 3 galibiyetle 1 beraberlik alan milliler, yarın Portekiz ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kahreden olay! Uzman çavuş, başından vurulmuş halde bulundu
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı

Takım arkadaşlarına sert uyarı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk