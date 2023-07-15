Türkiye Kadın Milli Takımı İtalya'yı 3-0 Yendi
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Karabük'te düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İtalya'yı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı ve Türkiye Kadın Milli Takımı Antrenörü Fuat Tokgöz, maç sonrası mutluluklarını dile getirdi.
- Karabük'te düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçına çıkan Türkiye Kadın Milli Takımı, İtalya'yı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.<11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te düzenleniyor. Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki şampiyonada ilk maçına çıkan Türkiye Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı ekip maçın ilk setini 25-10, ikinci setini 25-19 ve üçüncü setini 25-23 önde tamamlayarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Şampiyonada ilk maçını kazanan milli takım oyuncuları, galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı.