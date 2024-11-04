Türkiye Kadın Milli Takımı Dünya Briç Şampiyonu

ARJANTİN'in başkenti Buenos Aires'te yapılan 16'ncı Dünya Briç Oyunları'nda Türkiye Kadın Milli Takımı Dünya şampiyonu olurken, İzmir ay-yıldızlı kafilede yer alan Dr. Aslı Acar ve Berrak Erkan'la gurur duydu. Türkiye Briç Federasyonu'nun açıklamasına göre Arjantin'deki organizasyonda Kadın Milli Takımı, dörtlü takımlar finalinde İsveç'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İzmirli olan Aslı Acar ve Berrak Erkan'ın yanı sıra Dilek Yavaş, İrem Özbay, Pınar Tekir Doğan ve Olgu Şeker'den oluşan ay-yıldızlı ekip, 24 ülkeden milli takımların katılımıyla gerçekleştirilen ve 13 gün süren şampiyonanın eleme grubundan rahat çıktı. Milliler, daha sonra Almanya, İtalya, Çin ve İsveç'i mağlup ederek kürsünün zirvesinde yer aldı. Kadın Milli Takımı, böylece dörtlü takımlar kategorisinde Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.