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Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Avrupa 5'ncisi oldu

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Polonya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Hokey Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, İsveç'i yenerek Avrupa 5'ncisi oldu.

Polonya'nın Walcz şehrinde 3-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Hokey Avrupa Şampiyonası'nda, aralarında Muğlalı sporcularında bulunduğu Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı önemli bir başarıya imza atarak Avrupa 5'ncisi oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü GSB Spor Okulları ve Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcuları Aleyna Başbuğ ve Gülcan Paksoy'un da yer aldığı Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, 5'incilik maçında İsveç'i 8-6 yenerek Avrupa 5'inicisi oldu. Milli Takım Antrenörlerinden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Serkan Şen, "Aleyna Başbuğ ve Gülcan Paksoy, Muğla Sporu için önemli bir değerdir. Yıllardır hedefledikleri A Milli Takıma bu yıl seçildiler. Takım olarak genç bir kadroyla bu müsabakada mücadele ettik. 3.'lük de olabilirdi ama 5. tamamladık. İlerleyen yıllarda bu kızlarımız ülkemize madalyalar kazandıracaklardır" dedi.

Alınan başarı Muğla'nın spor alanında yetenekli sporcular yetiştirdiğini bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı genç ve dinamik kadrosuyla gelecekte daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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